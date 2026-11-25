Ръководството на Байерн обяви официалната си позиция за Джамал Мусиала. Здравословното състояние на футболиста стана повод за множество реакции след изказванията на Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге, които заявиха, че е Мусиала едва ли ще се върне към познатото си ниво и при това положение заплатата му вече не отговаря на представянето му.

„Вчера (вторник) се проведе конструктивна среща между Байерн Мюнхен и представителите на Джамал Мусиала. За двете страни здравето на играча е над всичко останало. Мусиала получава пълна подкрепа по пътя към своето възстановяване.

Предвид многобройните слухове през последните дни, ФК Байерн и 11WINS – агенцията, представляваща Джамал, биха искали да внесат яснота: Джамал Мусиала е преминал първоначален преглед на 22 април 2025 г. поради симптоми, наподобяващи абсанси. Това се случи в координация с ФК Байерн и медицинския екип на клуба, непосредствено след първата поява на неврологичните симптоми.ФК Байерн и представителите на Мусиала се споразумяха да продължат разговорите в дух на партньорство и при пълна поверителност”, се казва в изявлението на Байерн.