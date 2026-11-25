Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол сподели, че е приятел със своя колега начело на Трабзонспор Томас Райс. Той разкри, че го е препоръчал на Самсунспор, където Райс постигна сериозни успехи. Освен това Гиздол добави, че на Томас Райс не му е харесвало в Лудогорец, където започна сезона, но след това премина в съперника на "червените" в четвъртък.

"Томас Райс го познавам много добре, да. Когато си тръгвах от Самсунспор, поискаха да им препоръчам треньор от Германия. Препоръчах Томас, с него сме приятели като треньори, но приятелството свършва, когато мачът започва. И започва, когато мачът свърши. И двамата харесваме сходен стил на игра", коментира Гиздол.

"Мисля, че ще бъде интересен мач. Знам от Томас, че не му харесваше, когато работеше в Лудогорец, но това е в миналото. Той знае какъв е стилът ми, може да види и предишните отбори, където съм работил, няма да бъде изненадан", добави той.