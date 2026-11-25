На България все още не е наложена глоба за бюджетния дефицит, а правителството ще представи аргументите си пред европейските институции. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, след като Европейската комисия обяви, че страната не е предприела достатъчно ефективни мерки за ограничаване на дефицита.

„Не трябва да се спекулира с този процес. Глоба няма. Ще влезем в конструктивни преговори“, каза Пулев. По думите му Министерството на финансите ще представи позицията на България на заседанието на финансовите министри на ЕС на 11 декември. Сред аргументите на кабинета той посочи сравнително ниското съотношение на публичния дълг към БВП и ангажимента за постепенно намаляване на дефицита.

Пулев отнесе критиките на Брюксел към Бюджет 2026, като обвини предишните управления за липсата на финансова дисциплина. Той защити проекта за 2027 г. като начало на оздравяването на публичните финанси и го определи като „най-добрия социален бюджет за последните години“. Според Министерството на финансите проектът предвижда дефицитът да намалее от около 5% от БВП през 2026 г. до 4,2% през 2027 г.

На 24 ноември ЕК обяви, че преминава към по-строг етап от процедурата за прекомерен дефицит и ще предложи на Съвета на ЕС да наложи финансова санкция. По информация на NOVA евентуалната глоба може да достигне 25 млн. евро. Обсъжда се и замразяване на европейски плащания, като все още няма решение кои средства биха могли да бъдат засегнати.

Пулев призна, че съществува риск от спиране на европейски средства, но подчерта, че кабинетът поддържа конструктивен диалог с Европейската комисия. От Министерството на финансите заявиха, че евентуалната санкция няма да засегне петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.