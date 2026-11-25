Европейският съюз ще търси допълнително финансиране от международните си партньори, за да покрие недостига от 70 милиарда евро в бюджета на Украйна за 2027 г. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург.

По думите ѝ финансовите потребности на Киев за 2026 г. вече са осигурени, но за следващата година остава значителен недостиг. ЕС планира да предостави 45 милиарда евро чрез Инструмента за координирана подкрепа за Украйна. От тях 20 милиарда евро ще бъдат предназначени за бюджетни нужди, а 25 милиарда евро – за военна помощ. Останалите средства трябва да бъдат осигурени с участието на международните партньори.

Фон дер Лайен уточни, че Украйна ще трябва да възстанови предоставените средства, когато Русия изплати обезщетенията за нанесените от войната щети. Според нея това ще позволи на Киев да влезе в евентуални мирни преговори от възможно най-силна позиция.

Председателят на ЕК подчерта, че войната продължава да оказва тежко въздействие върху украинското население, особено върху децата. Тя отбеляза, че децата, родени в началото на пълномащабното руско нахлуване, вече са достигнали училищна възраст, без да познават живота в мир.

По думите ѝ Русия засилва атаките срещу украинските градове и критичната инфраструктура. От септември насам са извършени над 1000 удара, насочени включително срещу топлоцентрали и водоснабдителни съоръжения. Според фон дер Лайен Москва се опитва да попречи на Украйна да премине през зимата.

„Путин не може да разбие украинската решимост, затова се опитва да унищожи духа на украинците. Това няма да стане“, заяви тя и увери, че Европа ще продължи да подкрепя страната както по време на войната, така и след нейния край.

Фон дер Лайен посочи, че европейската стратегия се основава на два основни елемента – максимална подкрепа за Украйна и засилване на натиска върху Русия. Тя подчерта и необходимостта Европейският съюз да участва пълноценно в преговорите за мир.

От началото на руската инвазия ЕС е предоставил на Украйна над 235 милиарда евро финансова и друга подкрепа. Председателят на ЕК определи санкциите като основен инструмент за увеличаване на цената, която Русия плаща за продължаването на войната.

Сред предприетите мерки тя посочи новия, 22-ри пакет от санкции, включващ ограничения за транзакциите на руски банки и плащанията с криптовалути, разширяване на забраните за енергийни услуги и засилване на действията срещу руския сенчест флот. Предвиждат се и визови ограничения за лица, които служат или са служили във въоръжените сили на Русия, както и санкции в областта на културата и спорта.

Председателят на ЕК съобщи, че европейски представители ще участват в следващия кръг от мирните преговори. Тя посочи, че на последната среща на Коалицията на желаещите е била обсъдена възможността за прекратяване на военните действия през зимата, както и осигуряване на коридор за доставки на храни през Черно море.

Фон дер Лайен заяви още, че ЕС ще има водеща роля във възстановяването на Украйна. Тя отбеляза напредъка на страната в институционалните реформи и европейската интеграция и посочи, че до края на годината може да бъдат отворени последните два клъстера от преговорните глави.

От името на Съвета на ЕС ирландският държавен министър Чарли Макконалог също призова международните партньори да увеличат финансовия си принос, тъй като Европейският съюз не може сам да поеме цялата тежест на подкрепата.

Той подчерта необходимостта от продължаване на санкциите срещу Русия, укрепване на европейските отбранителни способности и предоставяне на надеждни гаранции за сигурността на Украйна.

Макконалог приветства дипломатическите усилия на САЩ и заяви, че участието на ЕС в мирния процес е от съществено значение за европейската сигурност. Той обърна внимание и на мащаба на бъдещото възстановяване на Украйна, чиито потребности надхвърлят 500 милиарда евро. Според него за тази цел ще трябва да бъдат привлечени и значителни частни инвестиции, тъй като публичното финансиране няма да бъде достатъчно.