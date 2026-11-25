Полша отново настоява за постоянно разполагане на американски военни на своя територия след две нарушения на въздушното ѝ пространство от руски ракети и дрон в рамките на четири дни. При един от инцидентите шведски изтребител, действащ под командването на НАТО, е получил разрешение да свали руска крилата ракета, но в крайна сметка не е открил огън, съобщава „Фокс нюз“.

Временно управляващият полското посолство във Вашингтон Богдан Клих заяви, че е уведомил Съвета за национална сигурност на САЩ за случилото се и отново е поставил въпроса за постоянно американско военно присъствие в Полша.

„Вчера информирах Съвета за национална сигурност на САЩ за нарушаването на полското въздушно пространство от руски ракети Х-101 и отново обсъдих въпроса за постоянното разполагане на американски войски в Полша“, написа Клих в социалната мрежа X.

На 20 ноември три руски крилати ракети Х-101 навлязоха в полското въздушно пространство по време на мащабна руска атака срещу Украйна.

Шведски изтребител JAS 39 Gripen, включен в мисия под командването на НАТО, получил условно разрешение да унищожи една от ракетите. Поради неблагоприятните метеорологични условия обаче пилотът не успял да установи с достатъчна сигурност целта и не предприел стрелба.

Полските военни проследили общо 11 потенциално опасни въздушни обекта, като три от тях навлезли на територията на страната. В операцията участвали и полски изтребители F-16, шведски самолет за ранно предупреждение Saab 340, нидерландски самолет за въздушно дозареждане и наземни системи за противовъздушна отбрана.

Полската прокуратура потвърди, че намерените на три различни места отломки са от руски ракети Х-101, произведени през октомври или ноември 2026 г.

Второто нарушение е регистрирано през нощта срещу 24 ноември, когато руски дрон за кратко навлязъл в полското въздушно пространство. Военните имали разрешение да го неутрализират, но се отказали, след като апаратът променил посоката си, за да избегнат евентуален риск за цивилното население.

„Трудно е да си представим, че това е съвпадение, затова предполагаме, че става дума за умишлено действие“, заяви заместник-министърът на отбраната Павел Залевски.

След извънредно заседание на Северноатлантическия съвет НАТО одобри изпращането в Полша на самолет AWACS за далечно радиолокационно наблюдение и управление.

Говорителят на Алианса Алисън Харт заяви, че съюзниците изразяват пълна солидарност с Варшава и потвърждават готовността на НАТО да защитава територията си от всякакви заплахи.