Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се опитва да прокара назначение на зам. главен прокурор, точно преди новият ВСС да е встъпил в длъжност, пише в. "Сега", позовавайки се на свои източници в Прокуратурата и в Съвета.

И.ф. главен прокурор Магдалена Лазарова е внесла предложение върховната прокурорка Маринела Тотева да стане зам. главен прокурор. Тя мотивира искането си с многото работа и непопълнен щат за зам. главни прокурори. Вчера комисията по атестирането на колегията е разгледала и одобрила искането на Лазарова.

Предстои да видим дали точката ще бъде внесена като извънредна на днешното заседание. Това е любим прийом на ВСС и в частност на прокурорската колегия. Точно така подмолно беше взето и непотисткото решение Павел Стоев, който е син на члена на ВСС Йордан Стоев, да бъде прехвърлен без защитими аргументи в слабонатовареното военно следствие, пише изданието.

Не става ясно дали Лазарова има други мотиви да предпочете Тотева освен свободното място. Тя е завършила Педагогическия институт в Плевен и няколко години е била педагог в детска градина. После обаче завършва и право в ЮЗУ и веднага влиза в магистратурата. През 2011 г. от Софийската окръжна прокуратура скача директно във върховната.

На изборите за Висш съдебен съвет, които отминаха току-що, Тотева беше издигната от 20 прокурори за член на съвета. На първия тур за нея гласуваха 62-ма магистрати, а на втория - едва 22-ма от гласували 1308 прокурори.

Това я остави на предпоследно място сред всички 25 кандидати (прагът за влизане в съвета беше 442 гласа). Тотева веднъж вече е била кандидат за член на Висшия съдебен съвет - през 2017 г., когато беше избран сега действащият състав с отдавна изтекъл мандат. Тогава обаче прокурорката е издигната от парламентарната квота. Под номинацията ѝ тогава се подписаха от БСП, начело с лидерката по онова време Корнелия Нинова.

Интересен детайл е, че братът на Тотева в момента е депутат от управляващата "Прогресивна България" - Тихомир Тотев, алармираха "Сега" магистрати.

Синът ѝ и снаха ѝ също са в прокуратурата. Синът на Тотева - Панайот Газдов, който е прокурор в Софийската районна прокуратура, присъства в обявения дневен ред за утрешното заседание на прокурорската колегия: предложен е за повишение в ранг на апелативен прокурор.

По данни на Инициатива "Правосъдие за всеки" при първоначалното си назначаване в прокуратурата през 2018 г. Панайот Газдов не получава предпочетените от него места, сред които на първо място е Софийската районна прокуратура, и е назначен в Районна прокуратура - Добрич. Само година и половина по-късно, по негова молба, е командирован именно в СРП, където остава близо четири години, преди през 2024 г. да бъде преместен там за постоянно. Следват командирования на по-високо ниво - в Окръжна прокуратура - София през 2025 г. и в Софийската градска прокуратура през 2026 г. Към момента Газдов не присъства в регистъра на командированите прокурори.

На въпрос дали е възможно в последните дни на този съвет да бъде назначен нов зам. главен прокурор, избраният за член на следващия съвет Андрей Янкулов коментира в студиото на "Сега" в събота, че се надява това да не се случи. "Но, от друга страна, ние сме виждали и назад във времето, че настоящият състав на Висшия съдебен съвет не ограничава много от закона и морала. За съжаление, може да се очаква всичко в тези последни дни", каза той.

Задвижена е и процедурата по командироването във върховната прокуратура на зам.-градската прокурорка Десислава Петрова, пише "Сега". Идеята била тя да стане говорител на Магдалена Лазарова. Петрова също беше кандидат за член на Висшия съдебен съвет от прокурорската квота. Но макар и да постигна малко по-добър резултат от Тотева (91 гласа на втори тур), тя също остана доста под чертата. Покрай кандидатурата на Петрова за ВСС лъсна, че най-редовно тя е била поощрявана с парични награди от Борислав Сарафов, докато той беше начело на прокуратурата.

Прокурорската колегия да отложи назначенията на заместници на административни ръководители и преназначаването на магистрати, а Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) да отложи разглеждането на предложенията за командироване, включително във Върховната касационна прокуратура и Националната следствена служба. За това настоява Управителният съвет на Независимото сдружение на българските прокурори в общо становище до колегията и комисията.

Прокурорската организация припомня, че с избора на представителя на следователите на 21 ноември бяха попълнени всички места за изборни членове на новия ВСС. Според НСБП приемането на решения с траен кадрови ефект преди встъпването на новия съвет нарушава закона. Затова те настояват да се отложи назначаването на зам.-шефове, включително на заместници на главния прокурор и на директора на националното следствие. "Прибързаните назначения, преназначавания и командирования биха го поставили (ВСС) пред свършени факти още в първия ден на мандата му", се посочва в становището.