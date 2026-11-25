В Шумен задържаха 54-годишен, отправял заплахи за убийство към 78-годишната му майка
Той е задържан за 24 часа
Мъж на 54 години е задържан за отправени закани за убийство към 78-годишната му майка, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.
Той е задържан за 24 часа.
Сигнал в оперативната дежурна част на Районно управление - Нови пазар е получен малко след 15:00 ч. във вторник. Към село Върбяне, е насочен полицейски екип за проверка, предава БТА.
Образувано е досъдебно производство, допълниха от пресцентъра на полицията в Шумен.