Мъж на 54 години е задържан за отправени закани за убийство към 78-годишната му майка, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Той е задържан за 24 часа.

Сигнал в оперативната дежурна част на Районно управление - Нови пазар е получен малко след 15:00 ч. във вторник. Към село Върбяне, е насочен полицейски екип за проверка, предава БТА.

Образувано е досъдебно производство, допълниха от пресцентъра на полицията в Шумен.