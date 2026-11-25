Борисов подава ръка на Асен Василев за промени в ОИК-Варна
Да съберем подписи и да внесем искане за законови промени, предложи лидерът на ГЕРБ
Ден след като ОИК-Варна гласува оставката на кмета на Варна Благомир Коцев, лидерът на ГЕРБ предложи съвместни действия с ПП.
"Вместо само да се вайкаме, с колегата Асен Василев да съберем подписи и да внесем искане за законови промени, с които членове на Общински избирателни комисии (ОИК) да могат да бъдат оттеглени от партиите, които са ги посочили.
Защото аз им поисках оставката сега и така ми увисват думите във въздуха“, това предложи пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.