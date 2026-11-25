Ставаме свидетел на едно позабравено явление у нас, което за последно го е имало през 2009 г. , каза политологът проф. Румяна Коларова по повод политическите трусове във Варна.

„Сякаш на местно ниво се завръща нещо, на което бяхме свидетели през 2009 г., когато националните партии не бяха представени толкова на местно равнище. За съжаление, говоря за местния клиентелизъм, който във Варна винаги е имал осезаемо присъствие", каза тя пред БТВ.

Проф. Светослав Малинов посочи, че този клиентелизъм, за който говори Коларова и който той нарича „бизнес партии“, е особено характерен за някои населени места, изтъквайки, че това бе „истинска пандемия“ преди десетина година, най-вече по Черноморието.

„Това е един много специфичен модел. Но добрата новина е, че партийните централи се разграничиха от тези действия спрямо Благомир Коцев“, добави Малинов. Според него случващото се във Варна с Коцев за първи път е повдигнал и въпроса защо членовете на Общинската избирателна комисия, избрани от партийните централи, не могат да бъдат отзовавани.