Благомир Коцев твърди, че до него е достигнала информация за предполагаеми финансови стимули от по 20 000 евро за членове на Общинската избирателна комисия във Варна. Той обаче уточни, че не разполага с доказателства и информацията е получена от трети лица.

Пред НОВА ТВ Коцев заяви, че зад процедурата по предсрочното прекратяване на мандата му стоят местни икономически интереси.

„Говори се, че е имало разговори с всеки един от тях, че е имало финансови стимули. Говори се и за конкретни суми от 20 000 евро“.

На въпрос дали всички членове, гласували за отстраняването му, са получили такива средства, той отговори: „Това са слуховете, които вървят в обществото“.

Кметът в процедура по отстраняване свърза съмненията си и с начина, по който е протекло заседанието на ОИК-Варна. По думите му бързото произнасяне, липсата на ясно посочен автор на проекта за решение, както и оскъдният протокол пораждат въпроси.

Коцев смята, че крайната цел на действията срещу него е установяване на контрол върху управлението на Варна, Общинския съвет и разпределението на общинските средства.

Той отново отправи обвинения към местни бизнес интереси и заяви, че решенията в Общинския съвет често зависят от неформални икономически и политически влияния. Коцев посочи и конкретни случаи, при които според него е бил подлаган на натиск заради инвестиционни проекти. Той заяви, че е получавал предупреждения, че оставането му на поста зависи от това дали ще бъдат придвижени определени проекти.

Коцев отправи и сериозно обвинение към бизнесмена Даниел Славов, известен като Дидо Дънката. По думите му Славов му е заявил в личен разговор, че стои зад палеж на ресторант, собственост на семейството му.

Коцев уточни, че не може да потвърди дали това твърдение отговаря на действителността или е било опит за сплашване. Случаят се разследва от полицията.

Коцев разказа и за разговор с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов дни преди заседанието на ОИК-Варна.

По думите му Борисов го уверил, че представителите на ГЕРБ в комисията няма да подкрепят предсрочното прекратяване на мандата му.

„Той сам поиска разговор с мен, за да ми каже, че не стои зад тази атака, че няма да позволи на неговите представители в Общинската избирателна комисия да гласуват и ще им каже да гласуват в обратна посока“.

Коцев свърза процедурата по отстраняването си и с приемането на бюджета на Варна и одобрения общински заем.

Той отрече да е подкрепял спорни предложения за тунел под Морската градина и разпореждане с общински имоти. По думите му част от тези предложения са били поставени като условия за политическа подкрепа в Общинския съвет, но той не е предприел действия за реализацията им.

Коцев заяви, че проблемите с чистотата, инфраструктурата и презастрояването във Варна са сред най-сериозните пред града. Според него обаче за решаването им е необходимо кметът да разполага със стабилно мнозинство в Общинския съвет.

Той не изключи възможността отново да се кандидатира за кмет на Варна.

След решението на ОИК – Варна за отстраняването на кмета Благомир Коцев от поста му днес са организирани протести в София и Варна.

Демонстрациите са организирани от „Продължаваме промяната“, а във Варна – съвместно с „Демократична България“.

В София протестът е насрочен за 18 часа на улица „Раковски“ 103, пред офис на банка, свързана с ТИМ.

Във Варна демонстрацията започва в 18 часа пред сградата на общината, откъдето е предвидено шествие до хотел, свързван с бизнесмена Даниел Славов – Дънката.

Недоволните настояват за изясняване на обстоятелствата около решението на Общинската избирателна комисия и поставят под въпрос начина и момента, в който то е взето.