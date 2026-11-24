„ТИМ нямат желание Благомир Коцев да продължава да работи“.

Така Ивелин Михайлов от "Величие" коментира отстраняването на кмета на Варна. Според него решението не може да бъде разглеждано само като правен казус, а трябва да се постави в контекста на борбата за влияние и икономически интереси в морската столица.

Михайлов твърди, че по време на местните избори групата ТИМ е подкрепила Коцев като част от усилията за смяна на предишния кмет Иван Портних, но впоследствие отношенията се променили. По думите му Коцев започнал да търси взаимодействие с други влиятелни фигури във Варна, което нарушило съществуващия баланс.

„Имаше някакъв баланс в Общинския съвет и техните интереси не бяха така добре защитени, както те го искаха. И оттам този човек – те не го харесаха и виждате какво следва“.

Михайлов направи разграничение между различни групи и фигури, за които твърди, че имат влияние върху управлението и икономиката на Варна. Той посочи строителни интереси, хора, свързвани с бизнеса с отпадъци, както и Даниел Славов – Дънката. Според Михайлов обаче Славов не е основният играч в тази система.

„Когато един човек е толкова глупав да бъде много арогантен, навсякъде да парадира със силата и властта си, обикновено това не е човекът, който движи целите схеми. Хората, които ги движат, са хора, които работят от сенките“.

Михайлов отправи и обвинения за незаконно придобиване на имоти, злоупотреби с общински терени, незаконно строителство и натиск върху предприемачи.

По думите му е предоставял информация на различни институции, включително на полицията, представители на политически партии и на самия Благомир Коцев, но не последвала реакция.

Като възможна причина за конфликта около кмета Михайлов посочи два конкретни имотни и инфраструктурни проекта във Варна.

Първият е паркингът на МБАЛ „Св. Анна“ – Окръжната болница, за който според него Даниел Славов имал интерес да бъде застроен с жилищни сгради. Вторият е проект за изграждане на тунел към крайбрежната зона, за който Михайлов твърди, че е свързан с интереси на ТИМ. По думите му именно отказът тези проекти да бъдат реализирани е поставил Коцев под натиск.

„На него му държаха пистолет на слепоочието, условно казано. Ако беше приел тези два проекта да минат, избирателите щяха да го оставят. Ако пък не ги приеме, тези го махат“.

Михайлов каза още, че отстраняването на кмета е станало със съгласието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той постави под съмнение и начина, по който се прилага законът в различните случаи. Според него Коцев е отстранен заради използването на отпуск по време на престоя си в ареста, докато сигнали за предполагаеми нарушения, незаконно строителство и имотни злоупотреби във Варна не получавали институционален отговор.

„Това ни показва, че законът винаги се използва за тези, които не са послушни. А тези, които са послушни, могат да имат и убийства и нищо няма да направят срещу тях“.

Ивелин Михайлов определи случващото се във Варна като борба между икономически кръгове, които според него не защитават обществения интерес.

Той свърза темата и със стратегическото значение на града за сигурността в Черно море.

Михайлов заяви още, че според него отстраняването на Коцев не е изолиран административен или правен случай, а част от по-широка битка за влияние, която може да има отражение и върху предстоящите местни избори.