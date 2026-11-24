Ако депутатите направят аргументирани и обосновани предложения, нашата парламентарна група ще ги разгледа в тяхната цялост, заяви премиерът Румен Радев пред журналисти.

Парламентарната група на "Прогресивна България" е отворена за разумни предложения и е готова да откликне, посочи Радев в отговор на въпрос относно евентуални промени в бюджета между първо и второ четене.

"Повече няма да се оправдаваме с предишното управление и с опозицията, но бих ги посъветвал, когато отправят своите критики, да си спомнят какво са правили, за да бъде днес бюджетът в това състояние", допълни премиерът.

Той каза, че "Прогресивна България" е отворена за промени между двете четения, но държи, когато опозицията прави своите предложения да не гледа само отделен сектор, а да погледне бюджета в неговата цялост.

Когато някой прави предложение, нека да каже как ще преконфигурираме балансите в бюджета, защото той е с определен финансов лимит, посочи премиерът, като призова опозицията да предложи как ще стане вместването във финансовия лимит, ако иска да преразпредели средствата между различните сектори, предава БТА.

Относно протестите за по-високи заплати в Националния осигурителен институт (НОИ) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) министър-председателят заяви, че хората от АСП и от НОИ са изключително натоварени. За тях работата е психически натоварваща, защото всички социални проблеми в обществото минават през тях, посочи Радев и заяви, че правителството високо оценява тяхната работа.

"Правим възможното с този бюджет, за да има повече средства и увеличение на заплатите. Към момента това са възможностите", каза премиерът.

По думите му не означава, че с приемането на бюджета правителството ще спре да работи за тях. Ще продължим и занапред, увери Радев.