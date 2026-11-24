Полицията в Шумен предупреждава за нова схема за телефонни измами, при която престъпници се представят за роднини или познати и искат пари чрез съобщения от непознати номера.

В Областната дирекция на МВР е постъпил сигнал за подобен случай. Неизвестно лице изпратило съобщение от нов телефонен номер, като се представило за близък на получателя. Измамникът обяснил, че старият му номер вече не е активен и занапред комуникацията трябва да се осъществява чрез новия.

След като установят контакт, извършителите започват да измислят различни спешни ситуации, за да убедят жертвите да им изпратят пари. Сред най-често използваните оправдания са повреден телефон, необходимост от закупуване на ново устройство, проблем с достъпа до онлайн банкиране или невъзможност за извършване на плащане.

Измамниците разчитат на притеснението и доверието на хората, както и на прибързаната им реакция, без да проверят самоличността на човека отсреща.

От полицията напомнят гражданите да бъдат особено внимателни при подобни съобщения и да потърсят близкия си човек на познатия му телефонен номер, преди да предприемат каквито и да било финансови действия.