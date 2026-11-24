Над килограм златни накити, 12 450 къса цигари без акцизен бандерол и 10 кг нарязан тютюн са иззети при 35 проверки на българо-турската граница. Екипите са открили още 580 текстилни изделия от защитени търговски марки и 5 грама марихуана, съобщиха от ГДБОП.

Проверките са част от двудневна операция в районите на 14 гранични пункта и прехода в страната. Екипи на ГДБОП, Агенция „Митници“ и граничната полиция са проверили общо 1330 превозни средства. При част от проверките са използвани рентгенова техника и служебни кучета. Операцията е координирана от Междуведомствения координационен център на ГДБОП.

От началото на ноември центърът е инициирал още 60 проверки на пунктовете „Капитан Андреево“, „Лесово“ и „Калотина“. При тях са иззети близо 166 000 къса цигари без бандерол, 11 500 парфюма, над 6200 текстилни и кожени изделия от защитени търговски марки и около 10 000 хранителни добавки и козметични продукти. Агенция „Митници“ е съставила 32 акта за административни нарушения, а допълнително установените и събрани митнически вземания надхвърлят 12 000 евро.

Българската агенция по безопасност на храните е иззела над 5500 кг и 8400 броя хранителни стоки при опити за незаконното им пренасяне през границата. Сред тях са овча лой, пчелен мед, яйца, месни и млечни продукти. Стоките са предадени за унищожаване.

Според ГДБОП операцията е насочена към засилване на контрола по външните и вътрешните граници и защита на фискалните интереси на държавата.