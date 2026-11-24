Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Към 8:00 сутринта температурите на връх Ботев са били около минус 15 градуса.

В планините духа умерен вятър, което прави усещането за студ доста по-осезаемо, обясниха планинските спасители, предава БТА.

От ПСС съветват туристите да бъдат внимателни заради заледявания в някои части на планините. Снежната покривка на връх Ботев е около четири сантиметра.

През изминалото денонощие няма регистрирани инциденти с туристи.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метерология и хидрология в планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, с който нахлуването на студен въздух ще продължи. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 6°.