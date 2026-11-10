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ПСС и въздушният екип на "Гранична полиция" спасиха турист под връх Вихрен

ПСС и въздушният екип на "Гранична полиция" спасиха турист под връх Вихрен
БТА

Мъжът е в добро общо състояние

Планински спасители заедно с въздушния екип на "Гранична полиция" спасиха турист под връх Вихрен. Това съобщиха от Планинската спасителна служба - отряд Банско във Фейсбук.

Мъжът е в добро общо състояние.

От отряда в Банско посочват, че за първи път участват в спасителна акция съвместно с въздушния екип на Специализиран отряд "Въздушно наблюдение" на "Гранична полиция".

"Сигналът бе от мъж, попаднал в изключително рискова ситуация на сложен терен в зимни условия под връх Вихрен, без възможност да продължи сам. В такава ситуация времето е решаващ фактор за спасяването. Благодарение на съдействието на въздушния екип четирима планински спасители бяха транспортирани възможно най-бързо до местността Кабата, а впоследствие и пострадалият турист беше евакуиран по въздух. През цялото време акцията беше подпомагана и координирана и от още четирима планински спасители от наземния екип", пишат от Планинската спасителна служба - отряд Банско.  

"В тази акция екипите ни работиха в пълен синхрон. Бързината, адекватните решения и професионалното поведение на колегите от "Гранична полиция" имаха съществен принос за успешния изход на спасителната операция", заявяват планинските спасители.

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