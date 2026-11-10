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Атина: В този труден момент Гърция е солидарна с България

Атина: В този труден момент Гърция е солидарна с България
АП/БТА

Изказваме най-искрени съболезнования на семействата на жертвите и пожелаваме бързо възстановяване на ранените, казват от външното министерство на южната ни съседка

Външното министерство на Гърция изрази дълбока съпричастност към близките на жертвите от тежките инциденти на автомагистрала „Тракия“ и декларира пълната си подкрепа за българския народ. Официалната позиция на Атина бе разпространена в социалните мрежи и цитирана от гръцката информационна агенция АНА-МПА.

„Дълбоко сме натъжени от трагичната катастрофа на магистрала в България. Изказваме най-искрени съболезнования на семействата на жертвите и пожелаваме бързо възстановяване на ранените. В този труден момент Гърция е солидарна с нашата съседка България“, се посочва в изявлението на гръцката дипломация.

Повод за международния отзвук са двата мащабни верижни сблъсъка, които по-рано днес парализираха аутобана в района на пътен възел „Зимница“ край Ямбол, предизвикани от падналата изключително гъста мъгла. В двете верижни катастрофи са участвали 86 превозни средства, 12 души са загинали и близо 50 са ранени.

Заради трагедията Министерският съвет ще обяви утрешния 11 ноември за ден на национален траур в памет на загиналите на магистралата. Решението бе обявено пред журналисти директно от мястото на произшествието от министър-председателя Румен Радев.

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