Александър Вучич ще бъде разпитан като свидетел по делото за пране на пари срещу наркобос

Бившият сръбски президент Александър Вучич и Марко Парезанович от Агенцията за сигурност и информация ще бъдат призовани като свидетели по делото за пране на пари срещу наркобоса Дарко Шарич. Това обяви председателят на съдебния състав Владан Иванкович.

Причината за решението е появата на "нови обстоятелства", уточни Иванкович по време на съдебното заседание.

Дарко Шарич и други обвиняеми са подсъдими по дело за изпиране на най-малко 20 млн. евро, за които прокуратурата твърди, че са придобити от трафик на наркотици. През 2020 г. Шарич получи деветгодишна присъда на първа инстанция, но две години по-късно тя беше отменена и беше разпоредено повторно разглеждане на делото.

През април 2025 г. Шарич беше осъден на първа инстанция на още шест години затвор за организиране на престъпна група и подготовка на убийството на защитения свидетел Небойша Йоксович.

Според обвинението Шарич е ръководил престъпната група от следствения арест чрез криптираното приложение Sky. Целта е била физическото ликвидиране и дискредитирането на Йоксович. Планът предвиждал той да бъде застрелян със снайпер по време на туристическото и развлекателно събитие "Дринска регата".

Йоксович оцелява и продължава да се намира под засилена полицейска защита, като дава показания по различни съдебни дела.

При произнасянето на първоначалната присъда съдия Синиша Петрович заяви, че е установено без съмнение, че средствата, с които Шарич разполага, са придобити от продажба на кокаин. Тогава съдът посочи, че решението се основава на значителен брой доказателства. Апелативният съд обаче отмени присъдата, определяйки я като неясна и противоречива.

Делото за пране на пари е едно от най-продължителните производства в Специалния отдел на Висшия съд в Белград, като обвинителният акт е внесен още през 2010 г.

Три дни преди провеждането на предсрочните парламентарни избори в Сърбия седмичникът "Радар" публикува информация за съобщения от приложението Sky, с които медията твърди, че разполага. В тях Шарич пише на брат си Душко и братовчед си Желко Вуянович: "Ние наричаме Вучич Оскар" и "Чварак (пръжки, на сръбски език) е Оскар".

Именно тези обстоятелства са сред причините съдът да поиска показанията на бившия сръбски президент и на Парезанович.

"Смятам, че е необходимо да се изяснят тези въпроси. Решението за разпит на Парезанович и Вучич като свидетели не е насочено срещу никого, а е в интерес на страната", каза Иванкович.

Според публикацията на "Радар" кореспонденцията показва, че престъпната група на Шарич е разчитала на подкрепа от най-високо държавно ниво. В съобщенията се обсъжда предполагаемото влияние на "Оскар" върху съдебната система и върху съдиите, които е трябвало да постановяват решения в полза на престъпната група. Изданието твърди още, че кореспонденцията разкрива контакти на брата и сина на Вучич със сътрудници на Шарич.

Преди дни "Студентската листа - Студентите побеждават", която спечели предсрочните парламентарни избори в Сърбия, призова върховния прокурор Загорка Доловац и прокурора за организираната престъпност Младен Ненадич да започнат разследване на твърденията на "Радар" за предполагаеми връзки на Вучич с организирани престъпни групи.

По-късно днес Вучич заяви, че утре ще представи "цялата информация за терора и политиката, която се прилага в Сърбия". Той обаче не коментира конкретно информацията, че ще бъде призован като свидетел по делото срещу Шарич.

"Умишлено не се обръщах към обществеността три дни. Исках да видя дали някой ще се осъзнае, ще започне да си върши работата и ще се грижи за страната", каза бившият сръбски президент.