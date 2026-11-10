Най-важното от света на 10.11.26-та г.

Световните медии отразиха тежката верижна катастрофа на АМ "Тракия". Тежка верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия" отне живота на най-малко 11 души и рани десетки днес. Инцидентът е възникнал при изключително гъста мъгла в района на пътен възел "Зимница" край Ямбол, Югоизточна България. Сблъсъкът е обхванал десетки автомобили и товарни камиони и от двете страни на пътните платна. Трагедията бе широко отразена от водещите световни и европейски информационни канали, които проследиха спасителната операция и коментираха системните проблеми с пътната безопасност в България.

Германия призова останалите държави членки на Европейския съюз да поемат своя дял от финансовата подкрепа за Украйна и да се ангажират с покриването на очаквания бюджетен недостиг на Киев през следващата година. Това става ясно от писмо на германския канцлер Фридрих Мерц до председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

В документа Берлин настоява всички 27 държави членки да участват справедливо във финансирането. Според Мерц общият ангажимент трябва да бъде договорен, преди да започнат обсъжданията по други финансови въпроси, включително следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио даде висока оценка на стартиралите днес руско-украински преговори в Абу Даби, провеждащи се под егидата на Вашингтон, като ги определи като "много продуктивни". Въпреки първоначалния оптимизъм обаче, американският дипломат номер едно подчерта необходимостта от разширяване на дипломатическия кръг.

Украинският президент Володимир Зеленски определи първия ден от преговорите между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби като конструктивен и съдържателен. Зеленски заяви, че е бил информиран за хода на разговорите и е дал конкретни указания на украинския преговорен екип за продължаването им. Зеленски заяви, че е бил информиран за хода на разговорите и е дал конкретни указания на украинския преговорен екип за продължаването им.

"Тристранният формат беше конструктивен и доста съдържателен", написа украинският президент.

Зеленски заяви, че отстъпването на Донбас няма да донесе траен мир на страната, а само би дало възможност на руския президент Владимир Путин да подготви нова агресия.

Външните министри от Г-7 приключиха днес ключовата си среща във френската столица, на която бе координирана международната стратегия по няколко от най-острите глобални заплахи. Париж използва ротационното си председателство за 2026 г., за да постави на масата не само спешната отбрана на Киев, но и ескалацията около Техеран, рисковете от новите технологии и световната продоволствена сигурност.

Ръководителят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи заяви в интервю за проиранския телевизионен канал "Ал-Маядин", че в момента не се водят никакви реални преговори между Техеран и Вашингтон.

Иранската страна продължава твърдо да настоява, че САЩ трябва да изпълнят седем конкретни условия, заложени в междинното споразумение от юни, преди изобщо да се стигне до възобновяване на диалога и отваряне на стратегическия Ормузки проток, припомня Ройтерс. Сред тези условия са размразяване на ирански активи и премахване на военната блокада върху Техеран.