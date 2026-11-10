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Световните медии отразиха тежката верижна катастрофа на АМ "Тракия"

Световните медии отразиха тежката верижна катастрофа на АМ "Тракия"
Pixabay

Журналистите припомнят, че България е сред държавите с най-висока смърност при пътни инциденти в ЕС

Тежка верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ отне живота на най-малко 12 души и рани десетки днес. Инцидентът е възникнал при изключително гъста мъгла в района на пътен възел „Зимница“ край Ямбол, Югоизточна България. Сблъсъкът е обхванал десетки автомобили и товарни камиони и от двете страни на пътните платна.  

Трагедията бе широко отразена от водещите световни и европейски информационни канали, които проследиха спасителната операция и коментираха системните проблеми с пътната безопасност в България.

Европейският новинарски канал Euronews, позовайки се на информация на НОВА Тв, разказа за ужаса през погледа на оцелелите на мястото на произшествието в своя материал, озаглавен „Най-малко 11 загинали и десетки ранени при верижна катастрофа на българска магистрала“. Медията цитира разкази на очевидци, които описват как колите са започнали да се блъскат една в друга в условия на почти нулева видимост, без шофьорите да имат време да реагират.

Германската обществена медия Deutsche Welle (DW) постави инцидента в по-широк контекст в своята публикация „България: Хора загинаха при мащабна верижна катастрофа на магистрала“. Тя акцентира върху черната статистика за сигурността по българските пътища, напомняйки, че страната остава сред държавите с най-висока смъртност при пътни инциденти в Европейския съюз.

Британското издание The Independent обърна внимание на държавната реакция и международния отзвук в статията „Най-малко 11 загинали след две огромни верижни катастрофи на българска магистрала“ (б.р. - загиналите са 12). То съобщи за извънредните мерки, предприети от властите, и цитира официалните съболезнования от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която бе на посещение в София в този момент. 

Ирландската национална медия RTÉ се фокусира върху тежката картина на терен, като в своя репортаж описа детайлно метеорологичните условия и усилията на десетките екипи на пожарната и спешна помощ, които са рязали смачканите ламарини, за да извадят заклещените хора.

Световната новинарска агенция Reuters отрази трагегията като посочи колко човека са загинали и неблагоприятните условия, които вероятно са причинили катастрофата.

Американското U.S. News & World Report, позовавайки се изцяло на международния обмен и информацията на агенция Reuters, публикува детайли за началото на инцидента. То цитира изявлението на главния секретар на МВР Любомир Николов, че драмата е започнала след първоначален сблъсък между автобус и камион в посока Бургас.

От своя страна американската телевизионна мрежа ABC News изведе на преден план официалните данни от здравното министерство на България. Тя информира, че по думите на министър Катя Ивкова 10 души) са починали на място, а други са починали по-късно по време на транспортирането им към болниците. Информацията на медията е базирана на тази на Associated Press (AP).

В публикацията си Associated Press (AP) акцентира върху огромния мащаб на трагедията. Агенцията детайлно описва как гъстата мъгла на АМ „Тракия“ е предизвикала едновременни верижни сблъсъци на общо 86 превозни средства, отнемайки живота на най-малко 12 души и ранявайки десетки. Като основен акцент се извежда фактът, че инцидентът е нарушил държавния протокол, принуждавайки премиера Румен Радев спешно да напусне срещата си с гостуващия председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, за да се отправи към мястото на катастрофата. 

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