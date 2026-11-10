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Започна изтеглянето на автомобилите от тежките катастрофи на "Тракия" край Ямбол

Започна изтеглянето на автомобилите от тежките катастрофи на "Тракия" край Ямбол
Снимка: БТА

Магистралата остава затворена и в двете посоки, след като при верижните катастрофи загинаха най-малко 11 души, а близо 50 бяха ранени

Започна изтеглянето на част от автомобилите, участвали в тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край Ямбол, съобщи репортер на БТА от мястото на инцидента.

Магистралата остава затворена и в двете посоки в района на Ямбол, съобщиха по-рано от Агенция "Пътна инфраструктура".

При двете катастрофи, станали тази сутрин при гъста мъгла край пътен възел "Зимница", са загинали най-малко 11 души, а близо 50 са били ранени.

По данни на Министерството на вътрешните работи в произшествията в двете посоки на магистралата са участвали общо 86 превозни средства - 63 в посока Бургас и 23 към София.

Заради тежките инциденти частично бедствено положение е обявено на територията на общините Стралджа, "Тунджа" и Ямбол. Режимът е въведен със заповед на областния управител Георги Чалъков и е в сила от 7:30 часа на 10 ноември 2026 г., съобщиха от Областна администрация - Ямбол.

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