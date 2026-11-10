Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир заради катастрофите на магистрала „Тракия“
Държавният глава се прибира в България
Президентът Илияна Йотова прекратява участието си в Парижкия форум за мир и съпътстващите го срещи заради тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Държавният глава се прибира в България, съобщиха от прессекретариата на президента.
Йотова изразява съболезнования на близките и семействата на загиналите при инцидентите.
По-рано днес беше отменено и насроченото за следобед заседание на Министерския съвет.
Две верижни катастрофи затвориха тази сутрин автомагистрала „Тракия“ в района на пътен възел „Зимница“ в област Ямбол.