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Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир заради катастрофите на магистрала „Тракия“

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир заради катастрофите на магистрала „Тракия“
БТА/Архив

Държавният глава се прибира в България

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си в Парижкия форум за мир и съпътстващите го срещи заради тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Държавният глава се прибира в България, съобщиха от прессекретариата на президента.

Йотова изразява съболезнования на близките и семействата на загиналите при инцидентите.

По-рано днес беше отменено и насроченото за следобед заседание на Министерския съвет.

Две верижни катастрофи затвориха тази сутрин автомагистрала „Тракия“ в района на пътен възел „Зимница“ в област Ямбол.

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