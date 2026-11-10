Михаела Доцова: Всички сме съкрушени от трагедията на "Тракия"

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова изрази съболезнования на семействата и близките на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия" край Ямбол.

"Всички сме съкрушени от ужасната трагедия. Молим се за бързото възстановяване на пострадалите", написа Доцова във Фейсбук.

Тя изрази признателност към спасителните екипи, лекарите и органите на реда, които участват в спасяването на пострадалите и се борят за живота им.

По-рано днес при гъста мъгла на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница", близо до Ямбол, станаха две тежки верижни катастрофи.

Общо 46 души са били транспортирани за лечение след инцидентите, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова. При катастрофите са загинали повече от 10 души, а близо 50 са ранени.