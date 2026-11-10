Мартин Димитров, ДБ: Управляващите подготвят „ценова буря“ и тежка зима за българските семейства

Българските домакинства са изправени пред тежка зима заради данъчната политика на управляващите, по-високите цени в енергетиката и нарастващия бюджетен дефицит. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров в кулоарите на парламента по време на заседание на Комисията по бюджет и финанси.

„Управляващите организират перфектна ценова буря тази зима. Защото има едновременно по-високи цени в енергетиката, има огромен дефицит, има нови по-високи данъци и всичко това ще доведе до ценова буря в ущърб на всяко едно българско семейство“, заяви Димитров.

Според него решението е ускоряване на икономическия растеж и намаляване на дефицита. Той припомни, че от ДБ са внесли два законопроекта в тази посока. Единият, предвиждащ ускорена данъчна амортизация за инвестиции в технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура, беше частично приет с промени в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Другото предложение на формацията предвижда прагът за регистрация по ДДС да бъде увеличен на 85 000 евро. Управляващите предлагат той да бъде 60 000 евро.

Димитров определи мерките на правителството като недостатъчни и предупреди за негативни последици за доходите на домакинствата.

Съмнения относно бюджетните планове на управляващите изрази и Владислав Панев от ДБ. Той разкритикува решението за въвеждане на данък върху свръхпечалбите и посочи, че инвестициите в България остават под необходимите нива за устойчив икономически растеж.

По думите му през последните пет години растежът на икономиката се е движил основно от потреблението, докато през следващата година се очаква забавяне както на потреблението, така и на инвестициите. Панев предупреди, че допълнителното данъчно облагане с поне 2 млрд. евро може да задълбочи тези проблеми.