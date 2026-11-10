Румен Радев към Урсула фон дер Лайен: Посрещам Ви в критичен за нас момент

"Животът ни поднася различни изпитания. Изказвам съболезнования на близките на загиналите в катастрофата на АМ "Тракия". Така премиерът Румен Радев започна изявлението си пред медиите след като във верижна катастрофа с над 50 коли на АМ "Тракия" загинаха над 10 души.

Премиерът Радев обясни, че във Военноморското училище са били запознати с предизвикателната ситуация в Черно море. Средата за сигурност се променя изключително бързо и това е особено осезаемо, каза министър-председателят.

"За един месец тук загинаха повече моряци, отколкото за осем месеца в Ормузкия проход. Тези атаки са недопустими. Моряците не са страна в този конфликт. За да се сложи край на това тотално нарушение на международното и на морското право, трябва да има мир, каза премиерът.

По думите му България не е сама в тези усилия. "Още в първите часове на тези атаки аз съм в непрекъснат контакт с Европейската комисия. Благодаря на ръководството на ЕК за подкрепата за предложения от мен и от президента на Румъния мораториум. Благодаря на екипажите на Военноморските сили, на Военновъздушните сили, които действаха в една много трудна ситуация. Успяхме да спасим 56 моряка в трудна ситуация и продължаваме с нашите усилия за дипломация и постигане на мир.

Една дипломация може да е успешна само когато е подкрепена с реални отбранителни способности. Подсилихме нашите способности, активираме нашите активни средства - авиация, кораби. Получихме усилване и от нашите партньори от САЩ и Франция. За нас Черно море е външна граница на Европейския съюз - граница, която пазим, както пазим и нашата сухопътна граница", заяви премиерът.

Радев изтъкна, че председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен през 2023 г. е отговорила на призива на България за по-голяма защита на българската сухопътна и морска граница. "С нейно решение беше отпуснат финансов пакет от 500 млн. евро за нашата граница. С този пакет засилихме сигурността на границата си", каза Радев.

По думите му всички тези средства са вложени по най-добрия начин. "На практика нашата зелена граница практически вече е затворена", каза премиерът.

"За да е по-сигурна нашата граница създаваме Морски център за сигурност в България и в Румъния", допълни Радев.

България ще бъде ангажирана с противодействие на хибридни и кибер атаки - за анализ на риска и за по-голяма екологична сигурност. Това е истинската формула за успеха - обединяване на нашите услилия. За да е упешна Европа в гарантиране на собствената си сигурност, тя трябва да финансира силна индустриална база. Това е във визията на Европа за бъдещето на Европа, каза българският министър-председател.

"Сигурността е важно условие за икономическо развитие, но не по-малко условие е свързаността. В днешната ситуация е критично важно Европа да развива по-голяма свързаност с Централна Азия, Кавказ и с държавите от Залива. Ще се радвам след няколко месеца да приветствам отново тук, във Варна, председателя на ЕК за Първата среща на върха за свързаност", каза Радев.

Той благодари на Урсула фон дер Лайен за доверието да работят заедно. Той благодари и за разбирането ѝ, че прекратяват предварително подготвената програма.