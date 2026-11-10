Областният управител на Сливен: Над 10 са загиналите в катастрофата на "Тракия"

"Над 70 превозни средства са участвали в катастрофите на АМ „Тракия“ до Ямбол, жертвите са над 10".

Това каза областният управител на Сливен Михаил Кашеров, който е на мястото на произшествието.

"Гледката е неописуема, през живота си не съм виждал такова нещо", коментира Кашеров.

Той съобщи, че към Сливенската окръжна болница са закарани 18 пострадали, трима от които в много тежко състояние. "Хеликоптерите са в готовност те да бъдат извозени към Бургас и оттам със самолет „Спартан“ при необходимост, посочи областният управител".

Той уточни, че тримата, които са в реанимация, трябва да бъдат обработени на място и да се прецени дали има необходимост да се превозят към Бургас. Военният самолет „Спартан“ е на летището в Бургас и е в готовност да окаже съдействие за транспортиране на пострадали, съобщиха по-рано от Министерството на отбраната.