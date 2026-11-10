Областният управител на Сливен: Над 10 са загиналите в катастрофата на "Тракия"
Над 70 превозни средства са участвали в катастрофите на АМ "Тракия"
"Над 70 превозни средства са участвали в катастрофите на АМ „Тракия“ до Ямбол, жертвите са над 10".
Това каза областният управител на Сливен Михаил Кашеров, който е на мястото на произшествието.
"Гледката е неописуема, през живота си не съм виждал такова нещо", коментира Кашеров.
Той съобщи, че към Сливенската окръжна болница са закарани 18 пострадали, трима от които в много тежко състояние.
"Хеликоптерите са в готовност те да бъдат извозени към Бургас и оттам със самолет „Спартан“ при необходимост, посочи областният управител".
Той уточни, че тримата, които са в реанимация, трябва да бъдат обработени на място и да се прецени дали има необходимост да се превозят към Бургас.
Военният самолет „Спартан“ е на летището в Бургас и е в готовност да окаже съдействие за транспортиране на пострадали, съобщиха по-рано от Министерството на отбраната.
"По последна информация в ямболската болница има 13 настанени", посочи още Кашеров.
Областният управител на Сливен съобщи, че е разговарял с министъра на здравеопазването Катя Ивкова, която е заявила, че и вторият самолет „Спартан“ ще бъде организиран при необходимост.