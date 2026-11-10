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След срещата с Урсула фон дер Лайен: Румен Радев отменя програмата си във Варна заради трагедията на АМ „Тракия“

След срещата с Урсула фон дер Лайен: Румен Радев отменя програмата си във Варна заради трагедията на АМ „Тракия“
БТА

На мястото на инцидента са изпратени екипи на Спешна помощ, Военномедицинската академия, МВР и военнослужещи

Министър-председателят Румен Радев отменя всички останали ангажименти от програмата си във Варна след срещата с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заради тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Отменено е и днешното заседание на Министерския съвет.

На мястото на инцидента са изпратени екипи на Спешна помощ, Военномедицинската академия, МВР и военнослужещи, които оказват помощ на пострадалите. Ранените се транспортират до болници в Сливен, Ямбол и Бургас.

Правителството е осигурило допълнителна възможност за въздушна евакуация на пострадалите. Премиерът е разпоредил правителственият самолет да бъде изпратен в Бургас в готовност да транспортира ранени до лечебни заведения в София. За същата цел са осигурени и военно-транспортни самолети „Спартан“.

Тежката верижна катастрофа е станала около 7:00 ч. тази сутрин при гъста мъгла в района на пътен възел „Зимница“, около 290-ия километър на АМ „Тракия“. Ударили са се десетки автомобили и в двете посоки на магистралата.

По информация на областния управител на Ямбол Георги Чалъков има загинали.

„Ситуацията е много тежка“, заяви той пред bTV.

 
 
 

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