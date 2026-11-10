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Снимки показват ужаса на АМ "Тракия"

Снимки показват ужаса на АМ "Тракия"
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Кадрите разкриват мащаба на верижната катастрофа с участието на десетки автомобили в района на пътен възел „Зимница“

Верижна катастрофа с участието на над 50 автомобила е станала на автомагистрала „Тракия“ в района на пътен възел „Зимница“ - 298-и км, и в двете посоки на магистралата. По първоначални данни до тежките произшествия се е стигнало заради гъста мъгла. Сигналът е получен около 07:10 часа, като първоначално е съобщено за верижна катастрофа в посока Бургас, а минути по-късно, по информация на полицията в Ямбол, е получен сигнал и за верижно пътнотранспортно произшествие в обратната посока - към София.

В участъка има и цистерна с пропан-бутан, която се обезопасява. Заради инцидента е задействана системата BG-ALERT за областите Ямбол, Сливен и Бургас. В момента участъкът е отцепен от полицейски патрул още в началото на област Ямбол. По разкази на очевидци ситуацията на магистралата е много тежка. В произшествията са участвали множество тежкотоварни автомобили, а част от автомобилите са горели.

На мястото на тежкия инцидент са пристигнали множество екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ. По думите на очевидец линейките са реагирали бързо и са започнали да транспортират пострадалите. В района е пристигнал и медицински хеликоптер, който е кръжал над мястото около 20-30 минути, но в крайна сметка не е успял да кацне.

В операцията са мобилизирани линейки от областите Ямбол, Сливен и Бургас. Заради невъзможността линейките и останалите специализирани екипи да достигнат бързо до всички пострадали е задействано Областното пътно управление.

Предвижда се демонтаж на мантинелите в определени участъци, за да се осигури достъп до катастрофиралите автомобили. В публикация във Фейсбук пътният експерт от Европейския център за транспортни политики Диана Русинова посочва непотвърдена информация за броя на жертвите и пострадалите: „По непотвърдена информация има над 10 загинали и повече от 50 ранени!“ Тя свързва тежкия инцидент с липсата на пътна маркировка и пътни знаци с променящи се съобщения.

Валентин Вълчев, заместник-директор на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ в Ямбол, заяви пред bTV, че трима от пострадалите са в шокова зала с риск за живота.

Междувременно полицията в Сливен отбива движението по АМ „Тракия“ при Нова Загора в посока Сливенските минерални бани и Подбалканския път София - Бургас.

По разпореждане на вътрешния министър Иван Демерджиев към мястото на тежкия пътен инцидент пътуват изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов.

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