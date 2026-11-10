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10 ноември 1989 г. – денят, който промени посоката на България

10 ноември 1989 г. – денят, който промени посоката на България
БТА

Отстраняването на дългогодишния партиен лидер идва след месеци на обществено недоволство, граждански протести и разклащане на комунистическите режими в Източна Европа

На 10 ноември 1989 г. започва политическата промяна в България, която постепенно слага край на еднопартийното управление и поставя началото на прехода към демокрация. На тази дата Тодор Живков е отстранен от поста генерален секретар на Българската комунистическа партия след вътрешнопартийна акция, подготвена от представители на висшето партийно ръководство.

Живков управлява страната в продължение на 35 години – период, през който политическата власт е съсредоточена в ръцете на комунистическата партия. В края на 80-те години режимът е изправен пред задълбочаваща се икономическа криза, обществено недоволство и нарастващ международен натиск.

Събитията в България са част от мащабните промени в Източна Европа, свързани с реформите на съветския лидер Михаил Горбачов и разпадането на комунистическите режими в региона. В страната все по-активно действат независими граждански организации, а екологичните протести и демонстрациите за човешки права придобиват политически характер.

Сред знаковите събития са протестът на „Екогласност“ пред Народното събрание на 3 ноември 1989 г. и демонстрациите срещу насилствената асимилация на българските турци.

Отстраняването на Живков не слага незабавно край на комунистическата система, но поставя началото на процес, който променя политическия, икономическия и обществения живот в България.

 
 
 

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