Асен Василев оспори сметките на властта: Прогнозите за Бюджет 2027 са нереалистични

Лидерът на "Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев отправи остри критики към проекта за държавен бюджет за 2027 г., като предупреди, че заложените в него икономически прогнози са нереалистични и могат да доведат до рецесия. В интервю за bTV той определи финансовата рамка като "бюджет на финансовия колапс и катастрофата“.

Проектобюджетът беше представен официално от управляващите в петък в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), като те го определиха като "бюджет на вразумяването“. Според Василев обаче заложените параметри създават сериозни рискове за икономиката и покупателната способност на българските граждани.

Един от основните му аргументи е свързан с разминаването между прогнозираното увеличение на доходите и очаквания ръст на потреблението.

По думите му в бюджета е заложено потреблението да нарасне с около 8%, докато увеличението на заплатите е значително по-малко. Като пример той посочи човек, който получава 1000 евро месечно и според представените от него изчисления би трябвало да получава 1050 евро през следващата година, 1060 евро през по-следващата и 1061 евро през следващия период.

"Заплатата ви се вдига с 50 евро, но вие ще похарчите 80 евро повече. Ще си бръкнете в спестяванията“, коментира Василев.

Според него подобен модел не може да се поддържа дългосрочно, тъй като домакинствата постепенно ще бъдат принудени да ограничават разходите си.

Бившият финансов министър постави под съмнение и прогнозите за инфлацията. Той посочи, че в бюджета за 2026 г. първоначално е бил заложен дефлатор от 5,2%, докато актуалната очаквана стойност за годината вече достига 9,1%.

Въпреки това, по думите му, в прогнозите за следващите години отново се предвижда успокояване на ценовия натиск. Василев смята, че тези очаквания са прекалено оптимистични на фона на международната обстановка и поскъпването на енергоносителите.

Той обърна внимание на увеличените цени на природния газ, електроенергията и дизеловото гориво, които според него вече се отразяват върху производствените разходи, включително в хлебопроизводството.

Друг сериозен риск според лидера на ПП е предвиденото намаляване на държавните инвестиции с 4 млрд. евро през 2027 г., което той изчислява като спад от около 40%.

В същото време макроикономическата прогноза предвижда общите инвестиции в страната да намалеят само с 1 млрд. евро. Според Василев това означава, че частният сектор трябва да компенсира разликата чрез допълнителни инвестиции от приблизително 3 млрд. евро.

Той постави под съмнение възможността бизнесът да осигури подобен ресурс при предвидения данък върху свръхпечалбите, високите енергийни цени и риска от свиване на потреблението.

"Няма откъде да дойдат тези 3 милиарда евро повече инвестиции“, заяви Василев.

Като допълнителни проблеми той посочи забавянето на инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост и затрудненията при изпълнението на общинската инвестиционна програма.

Лидерът на "Продължаваме промяната“ разкритикува и заложеното увеличение на минималната работна заплата, което според него няма да позволи достигането на очакваните нива в края на разглеждания период.

По отношение на Европейската комисия Василев подчерта, че Брюксел не определя конкретната структура на националния бюджет, а следи за спазването на общите фискални правила и бюджетното салдо.

Критиките му към финансовата рамка не са първите. Както ТАРАЛЕЖ вече писа, Василев и по-рано предупреди за опасност от рецесия и постави под въпрос устойчивостта на заложените икономически параметри.

Според бившия финансов министър съчетанието от по-слаб ръст на доходите, намалени държавни инвестиции и нарастващи разходи за бизнеса може да доведе до сериозно забавяне на икономиката.

Тези оценки представляват позицията на Асен Василев по проекта за бюджет, а не установен резултат от прилагането му. Предстои финансовата рамка да премине през съответните процедури по обсъждане и приемане.