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Държавата планира да заеме още 100 млн. евро дълг от вътрешния пазар

Държавата планира да заеме още 100 млн. евро дълг от вътрешния пазар
Снимка: БТА

МФ ще предложи на инвеститорите облигации със срок от 10 години и годишна лихва от 3,50%

Държавата планира да заеме още 100 млн. евро от вътрешния пазар. Това става ясно от съобщение на Българската народна банка за предстоящ аукцион на държавни ценни книжа, насрочен за 9 ноември.

Министерството на финансите ще предложи на инвеститорите облигации със срок от 10 години и годишна лихва от 3,50%. Това означава, че държавата ще изплаща лихва върху привлечените средства, а главницата трябва да бъде погасена при настъпването на падежа на емисията през февруари 2036 г.

На практика държавните ценни книжа представляват заем, който държавата получава от инвеститори срещу ангажимент да им изплаща лихви и впоследствие да върне вложените средства. Сред купувачите на подобни книжа обикновено са банки, пенсионни фондове и други институционални инвеститори.

Посочената лихва от 3,50% е фиксираният годишен купон на облигациите. Реалната доходност за инвеститорите обаче ще зависи от цената, на която книжата бъдат закупени по време на аукциона. Предлагането на новите 100 млн. евро не означава, че държавата вече е получила средствата. Окончателният размер на пласираните облигации и постигнатата доходност ще станат ясни след приключването на процедурата.

Чрез емитирането на държавни ценни книжа Министерството на финансите осигурява средства за финансиране на бюджета и управление на държавния дълг.

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