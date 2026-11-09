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Константин Проданов: За пръв път имаме свиване на дефицита - почти 2%

Константин Проданов: За пръв път имаме свиване на дефицита - почти 2%
Снимка: БТА

За пръв път от 2021 намаляваме новия дълг спрямо предходната година, каза финансистът

Бюджетът прави няколко ключови стъпки, които нито едно предходно правителство не се осмели да направи. За пръв път се свиват държавните разходи както като обща сума, така и като процент от БВП. Това заяви председателят на Бюджетната комисия Констнантин Проданов пред БНТ.

Той даде за пример, че се предвиждат близо 1 млрд. по-малко разходи като абсолютна стойност. "Почти 4,5% по-малко от БВП. За пръв път имаме сериозно намаление на дефицита - от 5,7% на касова основа, до 3,5%. Това е почти 2%", обясни Проданов.

"За пръв път от 2021 г. намаляваме новия дълг, който ще бъде изтеглен, спрямо предходната година. 2025 г. спрямо 2024 г. дългът беше удвоен. За пръв път се предвижда намаление. За пръв път от 2016-а година имаме намаляване на администрацията - истинска административна реформа с 5000 нови съкращения - в МВР, в публични дружества", заяви председателят на бюджетната комисия в парламента. 

"Въпреки тежката процедура по свръхдефицит, ние търсим баланс за увеличаване на инвестициите и да предложим социален пакет и политика по доходите", обясни Проданов.

По думите му това е финансовата стабилност, която е възможна, "предвид финансовата вакханалия в последните 5-6 години".

"Когато има дефицит, той няма как да бъде покрит, освен с нов дълг или продажба. В последните години имаше разходи без осигурен ресурс, най-фрапантният случай беше в АПИ - поемани договори за 18 млрд. лева, при малко над 11 млрд. лева наличен ресурс", каза Проданов. 

Той допълни, че е абсурдно АПИ да задържа сертификати - "почти 1,5 млрд. за дейности, които са извършени през 2024 и 2025 г., но сертификатите им са задържани".

Запитан кога ще бъде изплатено всичко старо, той каза, че ще изплатят на първо време общинските проекти. 

"Редица договори са подписвани на една сума и след това - многократно увеличавани с анекси. Най-фрапантният случай беше увеличаване 21 пъти като стойност на един контракт", даде пример Проданов.

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