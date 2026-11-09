38 жертви повече по пътищата спрямо 2025 г.: МВР отчете тревожни данни

Броят на загиналите при пътнотранспортни произшествия в България продължава да нараства. От началото на 2026 г. до 9 ноември жертвите на катастрофи са 422, което е с 38 повече спрямо същия период на миналата година. Това показват последните данни на Министерството на вътрешните работи, разпространени от БТА.

Само през изминалото денонощие в страната са регистрирани 17 тежки пътнотранспортни произшествия, при които един човек е загинал, а други 29 са пострадали.

В София за същия период са станали две тежки и 17 леки катастрофи. При инцидентите в столицата са ранени двама души.

Статистиката от началото на ноември също показва сериозен брой пътни инциденти. За първите девет дни на месеца, според публикуваната справка, са отчетени 135 катастрофи, при които осем души са загубили живота си, а 173-ма са ранени.

Още по-тревожни са данните за цялата година. От началото на 2026 г. в България са регистрирани 5910 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 422 души, а 7325 са пострадали.

За сравнение, през същия период на 2025 г. загиналите участници в движението са били 384. Това означава, че през настоящата година жертвите са с 38 повече, или увеличение от близо 10%.

Данните показват, че въпреки усилията за ограничаване на тежките пътни инциденти, броят на загиналите остава сериозен проблем за пътната безопасност в страната.

Публикуваната от МВР статистика обхваща регистрираните произшествия и пострадалите при тях, но не посочва конкретните причини за всеки от инцидентите.

Последните числа отново поставят на дневен ред необходимостта от мерки за намаляване на тежките катастрофи и опазване живота на участниците в движението.