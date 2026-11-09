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Двама рибари спасиха пианист, прекарал девет часа в Тихия океан след падане от круизен кораб

Двама рибари спасиха пианист, прекарал девет часа в Тихия океан след падане от круизен кораб
Pixabay

Служителят на компанията Royal Caribbean бил открит в петък в района на остров Каталина

Пианист от екипажа на круизен кораб беше спасен жив в Тихия океан, след като прекарал около девет часа във водата, на близо 32 километра от бреговете на Калифорния. Мъжът бил забелязан от двама рибари, които го извадили от океана, съобщават американски медии.

Служителят на компанията Royal Caribbean бил открит в петък в района на остров Каталина, съобщава CBS News, американският партньор на Би Би Си.

Грант Гарет и Шон Нортън забелязали човек във водата, докато били на риболов. Те незабавно прекратили заниманието си и се насочили към него.

„Казах си: „Да, това е човек. Спрете лодката, трябва да приберем всички въдици“, разказва Гарет за момента на откриването.

Самоличността на спасения мъж не е оповестена публично. От Бреговата охрана на САЩ съобщиха пред Би Би Си, че той е бил откаран в болница в стабилно състояние. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.

„Мислех, че ще умра“

По думите на рибарите мъжът им казал, че работи като пианист на 14-палубния круизен кораб Ovation of the Seas.

„Единственото, което ми каза, беше: „Благодаря ви. Мислех, че ще умра“, споделя Нортън.

Според официалната информация на Бреговата охрана сигналът за инцидента е подаден от гражданин, който е извадил от водата жив и в съзнание човек. По-късно спасителен екип от Нюпорт Бийч потвърдил, че пострадалият е член на екипажа на круизния кораб.

Предполага се, че мъжът е паднал зад борда около 2:30 часа през нощта, приблизително девет часа преди да бъде открит.

„Беше на около 15–20 мили от брега, практически насред океана“, заяви пред CBS началникът на спасителния екип в Нюпорт Бийч Адам Ясенда.

Топлата вода вероятно е помогнала за оцеляването

Един от рибарите смята, че сравнително високата температура на океанската вода е била решаваща за оцеляването на мъжа.

По думите на Шон Нортън температурата е била около 76 градуса по Фаренхайт, или приблизително 24 градуса по Целзий. Той отбелязва, че при по-студени условия шансовете на човека да оцелее вероятно биха били значително по-малки.

Нортън свързва необичайно топлата вода с климатичното явление Ел Ниньо.

От Royal Caribbean Group потвърдиха, че оказват необходимата подкрепа на своя служител.

„Предоставяме подкрепа и съдействие на нашия служител в този труден момент“, заяви говорител на компанията пред Би Би Си. Оттам допълниха, че няма да разкриват повече информация, за да запазят личното пространство на мъжа.

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