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Жена оцеля след близо денонощие в морето, след като падна от круизен кораб

Жена оцеля след близо денонощие в морето, след като падна от круизен кораб
Pixabay

Инцидентът е станал в ранните часове на 9 октомври

Гръцката брегова охрана е спасила 44-годишна жена, паднала зад борда на круизен кораб край гръцкия остров Закинтос. Тя е била открита жива след близо денонощие в морето, съобщи БТА, позовавайки се на гръцкото издание „Прото тема“.

Инцидентът е станал в ранните часове на 9 октомври, петък, когато жената паднала от туристическия кораб. След подаден сигнал гръцките власти започнали мащабна издирвателна операция с участието на няколко плавателни съда и хеликоптер на военновъздушните сили.

Жената била намерена рано сутринта на 10 октомври, на около 72 морски мили югозападно от Закинтос. При откриването си тя била със спасителен пояс и в съзнание.

Спасената е гражданка на Салвадор, а круизният кораб плава под флага на Бахамите. Засега не са изяснени причините и обстоятелствата, довели до падането ѝ зад борда.

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