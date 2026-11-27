Над 3000 оригами елемента преброиха по коледната елха в Американския музей по естествена история в Ню Йорк, предава НОВА.

"Тази година избрах една малка част от елхата, за да преброя колко фигури има в нея, а след това умножих резултата за цялата инсталация. Така стигнах до над 3000 отделни елемента", обясни Джойс, който е преброил орнаментите.

Животните от сгъната хартия по близо 4-метровото дърво са над 1000. Сред тях са гепарди, слонове, колибри, риби и мравки, както и модели на тиранозавър рекс и син кит, свързвани с музея.

Темата тази година е „Животни атлети“, защото 2026 г. е определена като значима за спорта в света и в района на Ню Йорк. "Имаме дърво, пълно с фигури на гепарди, слонове, животни, които символизират сила, бързина, способност да скачат високо и надалеч, както и да плуват бързо", разказа Тало Кавасаки.

За изработката Кавасаки посочи: "Всички елементи по елхата са сгънати от доброволци. Любители. Просто творци. Хора, които обичат това изкуство".

Сред посетителите е 11-годишният Джеймс Вайсън от щата Охайо. "Личи си, че е вложен много труд, и изглежда наистина страхотно. Има толкова много различни оригами фигури", каза той.

"Коледният сезон е идеалното време за подобна инсталация. Най-интригуващото е, че всичко е направено от оригами – формите, животните, просто е невероятно. Не виждаш нещо такова всеки ден, то сякаш връща детето в теб”, каза 27-годишната Кахин Гарсия от Мексико.

Елхата ще остане изложена до 20 януари 2027 г. Инсталацията е част от десетгодишна традиция на музея.