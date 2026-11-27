Министерството на здравеопазването защити избора на д-р Калин Калинов за изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор", след като предизвика обществен скандал на 26 ноември. Назначението стана ясно от официално съобщение на МЗ, като новият ръководител е назначен със заповед на министър Катя Ивкова (на заглавната снимка). Този неѝн ход веднага повдига сериозни въпроси, защото Калинов е работил в частната пловдивска клиника "Медикус Алфа", чийто лиценз през септември бе отнет от здравното ведомство след случая с починалия 6-годишен Ангел Райчев.

Детето издъхна при стоматологична манипулация под пълна упойка в клиниката, а сега Калинов ще води медицинския надзор, който препоръча отнемане на разрешителното на болницата, при положение че случаят не е приключил напълно.

От фондация "Даная" определиха назначението като "морален и институционален позор" заради връзката на лекаря с пловдивската болница. За тях това е "шамар в лицето на всички български родители и деца".

От ведомството посочиха, че трудовото правоотношение с дадено лечебно заведение само по себе си не е основание за вменяване на отговорност за всички извършвани в него дейности. По данни на министерството - д-р Калинов, който е акушер-гинеколог, е работил там на шестмесечен консултантски договор на четиричасов работен ден по своята медицинска специалност и в рамките на разрешената дейност на болницата.

"Не е участвал в дейностите, за които са констатирани нарушения, няма отношение към конкретния случай с починалия Ангел и не е сред лицата, на които са повдигнати обвинения", допълниха от институцията, цитирани от БНР.

Самият д-р Калинов обясни пред БНР, че трагичният инцидент с детето е станал много преди той да започне да консултира случаи в "Медикус Алфа".

"Тече разследването за смъртта на детето в "Пирогов", от Етрополе – това значи ли, че ако на моето място беше назначен лекар от "Пирогов", това щеше да бъде "институционален позор"? Наложи ли се проверка в която и да е болница, в която съм работил, моята работа е да търся истината и да бъда безкомпромисен в откриването на нарушения на добрата лекарска практика", коментира той пред националното радио.