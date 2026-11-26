Смяната на ръководството на Изпълнителна агенция (ИА) „Медицински надзор“ няма да повлияе на предприетите до момента действия по случая за смъртта на 6-годишния Ангел, който почина след предозиране от упойка, съобщиха от Министерството на здравеопазването (МЗ). Това предаде НОВА.

Министерството изрази съчувствие към семейството на детето и допълни, че д-р Калин Калинов е работил в болница „Медикус Алфа“, но той няма отношение към нарушенията.

От ведомството подчертават, че обстоятелствата около трагедията трябва да бъдат изяснени, а отговорността - установена. Според извършените от агенцията проверки болница „Медикус Алфа“ е осъществявала медицински дейности извън обхвата на издаденото ѝ разрешение. Сред тях е и дентално лечение на деца под обща анестезия. Заради констатираните нарушения министърът на здравеопазването е отнел разрешението за лечебна дейност на болницата със заповед от 28 септември 2026 г.

Върховният административен съд (ВАС) е спрял предварителното изпълнение на заповедта с аргумент, че съществува риск от неплатежоспособност на лечебното заведение. От министерството уточняват, че съдебното произнасяне се отнася единствено до предварителното изпълнение, а не до законосъобразността на административния акт. Ведомството ще защити основанията за издаването му при разглеждането на делото по същество.

Междувременно прокуратурата повдигна обвинения на трима лекари - двама анестезиолози и стоматолог. От здравното министерство посочват, че установяването на наказателната им отговорност е в компетентността на съда. Според ведомството отговорността за допуснатите нарушения трябва да се преценява въз основа на конкретните професионални задължения и действия или бездействия на всеки от участниците, а не само заради трудовото му правоотношение с лечебното заведение.

От ТАРАЛЕЖ припомняме, че д-р Калин Калинов беше избран за новия изпълнителен директор на ИАМН. Той е акушер-гинеколог с над 35 години професионален опит и е работил в „Медикус Алфа“ на четиричасов трудов договор за консултации по специалността си. От ведомството уточняват, че договорът му е от тази година и той не е участвал в дейностите, за които са установени нарушения, няма отношение към случая с Ангел и не е сред обвиняемите.

В същото време министерството признава, че предходната професионална дейност на Калинов в болницата поставя въпроси за безпристрастността му като ръководител на агенцията. Според ведомството това е отделен въпрос от отговорността за установените нарушения и трябва да бъде разгледан в контекста на законовите изисквания и механизмите за предотвратяване на конфликт на интереси.

От министерството уверяват, че промяната в ръководството на ИАМН няма да обезсили резултатите от проверките, издадената заповед или образуваните съдебни производства. Защитата на административния акт пред съда остава ангажимент на здравното министерство, а наказателното производство е в правомощията на прокуратурата и съда.