"Важна част от работата на общината е да осигурява прозрачност и достъп до публична информация. С тази платформа разширяваме възможностите на гражданите да се информират и да анализират данните“, каза Светлин Ненов, заместник-кмет по направление "Дигитализация и информационни системи“ на Столичната община.

Към този момент сайтът обхваща 3469 поименни гласувания по 2685 решения от 64 заседания (последното от 5 ноември 2026 г.) на Столичния общински съвет и се актуализира автоматично след утвърждаване на последния протокол. В рамките на мандата, започнал през 2023 г. Сред тях са решения за бюджета на София, инвестициите в градския транспорт, управлението на общинските дружества, общинската собственост и правилата за градската среда.

"Платформата дава на гражданите достъп до подробна информация за всички гласувания в Столичния общински съвет. Така избирателите ще могат да сравняват публично заявените позиции с реалните гласувания и да търсят отговорност от избраните от тях представители“, добави Светлин Ненов.

Основни теми в портала са бюджет, финанси и общински дълг, транспорт и мобилност, управление на общинските дружества и "Топлофикация“, градска среда, строителство и екология и институционално управление на Съвета.

Чрез търсене по ключова дума гражданите могат да намерят решения, които засягат техния квартал или район. Ако се интересуват от ремонт на улица, детска градина или общински имот, могат да въведат името на обекта, за да открият конкретното решение и гласуването по него.

За всяко гласуване порталът показва дали предложението е прието и какво точно е решението. Гражданите могат да проверят дали предложението е било изменено при обсъждането и как са се променяли позициите по въпроса в отделните заседания. Платформата генерира обобщения автоматично, за да улесни търсенето и ориентирането в документите. Към всяко обобщение има връзка към оригиналния документ.

Платформата показва как се променя гласуването на политическите групи и колко често различни партии гласуват еднакво. Показателят за единство отчита какъв е средният дял на присъстващите съветници от дадена партия, които гласуват като мнозинството от своите колеги в партията. Стойност от 100% означава, че при всички разглеждани гласувания присъстващите съветници от партията са гласували еднакво.

Налична е и справка как гласуванията на общинските съветници се съотнасят спрямо политическата група. Порталът включва и информация за общинските съветници, които са избрани от партийни листи и впоследствие са станали независими. Платформата използва данни от протоколите на Столичния общински съвет за периода от 13 ноември 2023 г. до 24 септември 2026 г. и ще се актуализира периодично.