Полицията в Марсилия обсади "Стад Велодром" преди мача между Олимпик и Левски. Двубоят е тази вечер от 19:45 часа.

Журналистът на свободна практика Адриан Питоре изрази възмущението си от присъствието на прекалено много полиция. Спецчастите са споделили пред него, че охраната на двубоя е прекалена.

"Присъствието на полицията около „Велодром“ е безумно. Около 30 микробуса на специалните части за борба с безредиците (CRS), 3 екипа с кучета, няколко служители на CRS, които са въоръжени с автомати GK36, и още 2 полицейски микробуса.

И всичко това – заради очакваните 500 привърженици на Левски София. “Дори ние смятаме, че прекалиха“, признава един от служителите на CRS", написа Питоре в Х.