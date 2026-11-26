Има пети задържан за насилие над момиче.

От информация на прокуратурата стана ясно, че задържаният е участвал в насилие над второ - 16-годишно момиче през септември. Той е пълнолетен, а деянието е извършено на оживена спирка в столичния квартал „Младост“.

На брифинг на Софийската районна прокуратура стана ясно, че петият задържан също е в една компания с оставените в ареста от днес и другия пълнолетен.

Случаят с момичето на 16 години, което е насилвано от задържания днес 19-годишен, е от 21 септември. 16-годишното момиче е било и на Хелоуин партито, но петият задържан не е бил.

От информацията на прокуратурата става ясно, че в момента на насилието на спирка, минувачи са направили забележка, но не са се намесили.

Според обвинението става дума за случай, който буди недоумение и защо това момиче е останало в същата компания, в която всички се познават под някаква форма.

Освен това бе съобщено, че не са подавани сигнали нито за случая от партито на Хелоуин, нито за насилието на спирката в столичния квартал.

По-рано днес съдът остави в ареста тримата непълнолетни на 14, 15 и 16 години. Според съда има достатъчно доказателства, че непълнолетните са извършили блудствени действия с момичето, след като то е било в безпомощно състояние. В мотивите си магистратите посочват, че момчетата са проявили бруталност и липса на състрадание и човечност.

Отчетено е и че след като са унизили човешкото достойнство на момичето, са го направили втори път, разпространявайки клиповете в интернет. Относно видеата от прокуратурата поясниха, че правят всичко възможно да ги свалят.

Съдът определи и че родителите не са упражнили достатъчно контрол над децата си. А заради друго провинение единият от задържаните е трябвало да посещава интернат.