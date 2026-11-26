Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов се срещна с изпълнителния директор на ФИБА Европа Камил Новак, който е в София за двубоя между България и Дания. Двамата обсъдиха приоритетите на Българската федерация по баскетбол и възможностите за по-тясно сътрудничество с европейската централа.

“За нас е важно да създаваме повече възможности за младите състезатели, да подкрепяме развитието на спорта на всички нива и да работим в тясно партньорство с международните организации”, заяви Керязов. Министърът изрази увереност, че диалогът с ФИБА Европа ще помогне за постигането на тези цели.

Керязов определи Александър Везенков като най-добрия посланик на българския баскетбол. Според него успехите на Везенков в Евролигата и участието му в националния отбор вдъхновяват повече деца да се занимават с баскетбол. Министърът посочи и големия интерес към домакинството срещу Дания като знак за подкрепата на българската публика.

На срещата присъстваха председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, президентът на БФ Баскетбол Константин Папазов, членът на Борда на ФИБА Европа Георги Глушков, изпълнителният директор на българската федерация Иван Джиджев и представителят на ФИБА Коста Илиев.