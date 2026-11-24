Дакота Дичева сподели желанието си един ден да се състезава пред българска публика по време на среща с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. ММА състезателката разказа какво означават за нея българските ѝ корени и какви спомени пази от посещенията си в родината на своя баща.

Керязов поздрави Дичева за постиженията ѝ и подчерта, че нейното постоянство и дисциплина са пример за младите спортисти.

“Пред теб тепърва предстоят още много успехи. Ние в България се гордеем с теб и с всичко, което постигаш на световната спортна сцена”, заяви министърът.

Дичева говори за плановете си, за лишенията в подготовката и за подкрепата на семейството си. Тя спечели титлата на Professional Fighters League (PFL) в категория “муха” през 2024 г. и остава без загуба в професионалната си ММА кариера.

На срещата присъстваха президентът на Асоциацията на професионалните бойни спортове в България Любен Джубрилов, родителите на Дичева Лиса Хауърт и Иво Дичев и двамата ѝ братя. Единият от тях е част от треньорския ѝ екип.