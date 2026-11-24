Дакота Дичева се срещна с Енчо Керязов
Шампионката на PFL за 2024 г. заяви, че иска един ден да се състезава пред българска публика
Дакота Дичева сподели желанието си един ден да се състезава пред българска публика по време на среща с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. ММА състезателката разказа какво означават за нея българските ѝ корени и какви спомени пази от посещенията си в родината на своя баща.
Керязов поздрави Дичева за постиженията ѝ и подчерта, че нейното постоянство и дисциплина са пример за младите спортисти.
“Пред теб тепърва предстоят още много успехи. Ние в България се гордеем с теб и с всичко, което постигаш на световната спортна сцена”, заяви министърът.
Дичева говори за плановете си, за лишенията в подготовката и за подкрепата на семейството си. Тя спечели титлата на Professional Fighters League (PFL) в категория “муха” през 2024 г. и остава без загуба в професионалната си ММА кариера.
На срещата присъстваха президентът на Асоциацията на професионалните бойни спортове в България Любен Джубрилов, родителите на Дичева Лиса Хауърт и Иво Дичев и двамата ѝ братя. Единият от тях е част от треньорския ѝ екип.