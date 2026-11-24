Изненадваща оставка разтърси ръководството на испанския футбол. Изпълнителният директор на Атлетико Мадрид Мигел Анхел Хил Марин се оттегли от поста първи вицепрезидент на Ла Лига, както и от мястото си в Управителния съвет на организацията. Решението му е било обявено по време на Общото събрание на Ла Лига.

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Според информация на испанското издание AS, основната причина за решението е предполагаемо финансиране от страна на Ла Лига на стойност над 1 милион евро към Съюза на европейските клубове (UEC). Организацията защитава интересите на клубовете, които настояват за по-справедливо разпределение на приходите в европейския футбол.

Това поставя Хил Марин в деликатна ситуация, тъй като самият той е част от изпълнителния комитет на Европейските футболни клубове (EFC) - организацията, наследила Европейската клубна асоциация (ECA), в която членуват редица от най-големите отбори на континента.

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас подкрепя инициативата на UEC още от нейното създаване. Именно финансовата подкрепа за организацията обаче се е превърнала в повод за сериозно недоволство от страна на Хил Марин.

Шест години до Хавиер Тебас

Ръководителят на Атлетико Мадрид заемаше поста първи вицепрезидент на Ла Лига от 2020 година, когато наследи Клементе Вияверде. През този период той беше сред най-близките съюзници на Хавиер Тебас в институционалните битки с Реал Мадрид.

Отношенията му с останалите клубове обаче не винаги са били безоблачни. Един от най-спорните моменти беше временната му подкрепа за проекта за Европейска Суперлига, която предизвика недоволство сред част от футболните ръководители в Испания.

Любопитното е, че само преди месец Хил Марин беше потвърден за още един мандат като първи вицепрезидент на Ла Лига. Така внезапното му оттегляне се превърна в една от най-големите изненади в управлението на испанския футбол. Според AS от Ла Лига определят отношенията между Тебас и Хил Марин като отлични и не очакват оставката да доведе до по-мащабен конфликт между двамата.