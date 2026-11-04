Признаха грешка в полза на Реал Мадрид в Ла Лига

Съдийската комисия към Испанската футболна федерация призна, че дузпата в полза на Реал Мадрид в мача с Расинг Сантандер е трябвало да бъде отменена. Това стана ясно в продаването Tiempo de Revisión, в което беше разгледана ситуацията в мача, при която беше отсъден наказателен удар за нарушение срещу Килиан Мбапе.

Във въпросния момент от мача французина овладява топката в наказателното поле и опитва да преодолее Матео Прати на скорост. Според Техническия комитет на съдиите Прати поставя ръката си пред нападателя на Реал Мадрид, но „не упражнява никаква сила“. Поради тази причина от Съдийската комисия смятат, че няма основания за наказателен удар.

Главният съдия Хосе Луис Мунуера Монтеро е допуснал явна грешка във въпросната ситуация, а реферът на ВАР Луис Марио Миля също, защото не е повикал Мунуера Монтеро на монитора.

С въпросния наказателен удар Реал поведе в резултата, като в крайна сметка спечели срещата с 3:0.