Адриан Андреев продължава в Таранто след отказване на съперника си

Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира от сериите „Чалънджър 50“ в Таранто, Италия. Българинът продължи напред, след като съперникът му Якопо Васами се отказа при резултат 3:3 в първия сет.

Двамата квалификанти запазиха подаванията си в началото на срещата. При 30:30 в седмия гейм обаче представителят на домакините изкълчи глезена си и не успя да продължи. Двубоят приключи след 29 минути игра.

В следващия кръг 25-годишният Андреев ще се изправи срещу французина Матео Мартино. При победа българинът ще си осигури място на четвъртфиналите в надпреварата на твърда настилка.

По-късно днес Андреев ще започне участието си и в турнира на двойки. Той и Радослав Шандаров ще играят срещу поставените под номер 4 испанци Игнаси Форкано Апарисио и Рафаел Искиердо Луке.