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Германският външен министър: Очакваме САЩ да продължат подкрепата си за Украйна

Германският външен министър: Очакваме САЩ да продължат подкрепата си за Украйна
АР/БТА

Това заяви Йохан Вадефул пред журналисти в Берлин

Германският външен министър изрази увереност, че САЩ ще продължат да подкрепят Украйна въпреки промяната в политическото разпределение на силите във Вашингтон след междинните избори за Конгрес, предаде Ройтерс.

„Що се отнася до Украйна, донякъде споделям оптимизма, че оттук нататък в Конгреса ще има повече дискусии, включително между двете партии, за възможните съвместни действия в подкрепа на Украйна“, заяви Йохан Вадефул пред журналисти в Берлин.

По думите му досега и двете партии са избягвали да заемат ясна позиция по въпроса, включително по време на предизборната кампания.

Демократическата партия печели контрола над двете камари на Конгреса на САЩ – Сената и Камарата на представителите, като по този начин ще има мнозинство в законодателната власт до края на президентския мандат на Доналд Тръмп. Това сочат прогнозните резултати на CBS след изборите в страната, които се проведоха на 3 ноември, предават световните агенции.

Демократите постигат серия от изненадващи победи в щати-бастиони на Републиканската партия, сред които Тексас, Канзас, Охайо и Южна Каролина, които са били представлявани "в червено" в продължение на десетилетия.

След като по-рано беше прогнозирано, че Демократическата партия ще спечели мнозинство в Камарата на представителите, последните резултати показват, че тя ще поеме контрола и над Сената, който досега беше доминиран от републиканците.

Особено впечатляваща е победата в Канзас, където демократите не са печелили избори за Сенат от 1932 г. Това е годината, в която Франклин Делано Рузвелт печели убедително президентските избори на фона на Голямата депресия.

Исторически пробив се очертава и в Тексас, където демократите са на път да спечелят както сенаторското място, така и губернаторския пост за първи път от началото на 90-те години.

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