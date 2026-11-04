Кремъл се надява Тръмп да продължи "мирните усилия" след изборната загуба на републиканците

Кремъл изрази надежда, че резултатите от междинните избори в САЩ няма да попречат на американския президент Доналд Тръмп да продължи усилията си за постигане на мир, предаде Ройтерс.

"Искрено разчитаме, че (Тръмп) ще продължи своите миротворчески усилия", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти.

Той посочи, че вече има постигнат напредък и че скоро се очаква да се проведе нов кръг от тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ.

"Има постигнати резултати. Съвсем скоро ще се състои поредният кръг от тристранните преговори", добави Песков, цитиран от ТАСС.

Като друг пример за напредък говорителят на Кремъл посочи хуманитарната операция в контролирания от Русия украински град Олешки. Тя беше осъществена с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

"Надяваме се, че всичко това ще продължи", каза още Песков.

Попитан дали Конгресът на САЩ може да възпрепятства мирните инициативи на американския президент, говорителят определи въпроса като вътрешнополитически за страната.

"Това е вътрешен въпрос на Америка", отговори той.