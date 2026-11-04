Шофьор удари друг водач след спор на пътя в столичния квартал „Люлин“

32-годишен мъж е привлечен като обвиняем за хулиганство заради физическа саморазправа с друг шофьор в столичния квартал „Люлин“, съобщиха от прокуратурата.

Случаят е от 1 ноември около 13:30 ч. Според данните на прокуратурата между двамата водачи възникнал спор на пътя, по време на който мъжът отправил обиди и заплахи към опонента си, а впоследствие го ударил с юмрук в лицето.

По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство. Предвиденото в закона наказание за това престъпление е до три години лишаване от свобода.

Мъжът има предишна присъда, а настоящото деяние е извършено в рамките на изпитателния срок. Той е задържан за срок до 72 часа.

На 4 ноември прокуратурата е внесла в съда искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.