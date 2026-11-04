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Румъния предложи на САЩ да запазят военното си присъствие в страната

Румъния предложи на САЩ да запазят военното си присъствие в страната
Снимка: AP/БТА

Премиерът Лука Никулеску определи стратегическото партньорство с Вашингтон като ключово за сигурността и съобщи, че предстоят разговори с американския заместник-министър на отбраната Елбридж Колби

Румъния е отправила предложение към Съединените щати за запазване на американските войски на нейна територия. Това съобщи румънският премиер Лука Никулеску в първото си интервю след встъпването си в длъжност, излъчено по обществената телевизия ТеВеРе.

Той определи стратегическото партньорство със САЩ като съществен елемент от националната сигурност на Румъния. По думите му предложението на Букурещ ще бъде обсъдено с американския заместник-министър на отбраната по политическите въпроси Елбридж Колби, който предстои да посети страната.

"Предстоят разговори по тази тема със заместник-министъра на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби, който пристига на посещение в Букурещ", информира Лука Никулеску.

Попитан дали Румъния има подготвени сценарии за различните възможни резултати от изборите в САЩ, премиерът подчерта, че отношенията между двете държави се основават на дългогодишно стратегическо партньорство. То съществува от 30 години и се е развивало независимо от политическата сила на власт във Вашингтон.

"Отношенията между две държави не зависят непременно от това - имам предвид, че те надхвърлят въпроса коя партия управлява в даден момент. Затова съм уверен, че (какъвто и да е сценарият след изборите в САЩ) ще поддържаме също толкова силни отношения със Съединените щати", добави Никулеску.

В интервюто румънският министър-председател засегна и въпроси от вътрешния дневен ред, включително енергийната сигурност и състоянието на бюджета. Той съобщи, че АЕЦ "Черна вода" може да възобнови работа в рамките на няколко дни, ако подобреният дебит на река Дунав се запази след последните валежи.

"Надявам се, че след няколко дни ще имаме добри новини. Водя разговори както с министъра на енергетиката, така и с директора на "Нуклеарелектрика". Да, ноември е, вали, водният дебит започва да се подобрява и ще видим кога ще бъде възобновена работата, но се надявам, че става въпрос за дни", каза премиерът.

Газовите резерви на Румъния се доближават до изисквания от Европейския съюз праг от 90%, съобщи още Никулеску. Той уточни, че предстои да бъде свикан Националният енергиен комитет, който ще обсъди мерки за гарантиране на сигурността на доставките през зимата.

По отношение на цените на енергията премиерът посочи, че тарифите за природния газ са регулирани до март 2027 г. За електроенергията правителството възнамерява да продължи програмата с ваучери за най-уязвимите потребители.

"По отношение на сметките за газ, тарифите са регулирани до март 2027 г. За електроенергията съществува механизъм с ваучери, който ще удължим за най-уязвимите групи. Работим ежедневно по тези мерки в сътрудничество с министъра на енергетиката и министъра на финансите", поясни министър-председателят.

Никулеску съобщи също, че Министерството на финансите ще публикува данни за състоянието на бюджета в рамките на следващите две-три седмици. Той подчерта, че страната продължава процеса на фискална консолидация, чиято основна цел е намаляване на бюджетния дефицит.

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